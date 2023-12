Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: amorce de consolidation sur T-Bonds à la veille du NFP information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 14:46









(CercleFinance.com) - La décrue des rendements sur les T-Bonds s'interrompt avec quelques prises de bénéfices, après -87Pts depuis mi-octobre (et -50 depuis le 24 novembre dernier) : le '10 ans' affiche +4,5Pts vers 4,164%.



La publication des inscriptions hebdomadaires au chômage ne provoque pas de réaction particulière (pas plus que la nette baisse des créations d'emploi dans le secteur privé la veille, à 103000): nous assistons à une baisse un peu inattendue de -2.000 à 220.000 sur la dernière semaine de novembre, alors qu'il se produit d'ordinaire des débauchages dans la distribution après le weekend de 'Thanksgiving'.



Net recul en revanche des inscriptions 'durables' avec -64.000 à 1.86 millions, preuve que les recrutements ont été nombreux le mois dernier... un indicateur intéressant à la veille de la publication du 'NFP'.

Des chiffres qui semblent un peu en contradiction avec la contraction tendancielle des demandes d'emploi 'ouvertes' selon le rapport 'JOLT', fortement révisé à la baisse mardi pour le mois d'octobre, de 9,4 vers 8,7 millions.



Les rendements poursuivent en revanche leur détente en Europe avec des OAT à 2,745% (-1,5Pt) et des Bunds à 2,200% (-1,3Pts)... et les BTP italiens s'installent sous les 4,000%, avec -0,8Pts à 3,9470%.

La dégradation de la conjoncture se confirme avec le recul de -0,1% du PIB 'CVS' de la zone Euro au troisième trimestre 2023.

Le PIB est resté stable dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui confirme donc ses estimations précédentes.



Les contributions des dépenses de consommation finale des ménages à la croissance du PIB ont été positives (+0,2 point), de même que celles des dépenses finales des administrations publiques (+0,1 point).

Les contributions du solde extérieur ont été négligeables pour la zone euro et positives pour l'UE (+0,2 point), tandis que celles des variations des stocks ont été négatives dans les deux zones (-0,3 point dans la zone euro et -0,5 point dans l'UE).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.