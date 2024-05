Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : alourdissement en fin de journée, stats trop robustes information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - La journée avait débuté sur une note hésitante mais la lourdeur s'est progressivement imposée en Europe au fin des heures.



Le rendement du Bund allemand à dix ans se dégrade de 4,8Pt vers 2,559%, nos OAT affichent +5,1Pts à 3,0800%, les BTP italiens chutent lourdement avec un rendement en hausse de +7Pts à 3,9030%.

C'est un comportement assez inattendu alors que les chiffres relatifs à l'inflation dans l'UE avaient été jugés rassurants ce matin.



Le marché obligataire américain bascule également dans le rouge puisque les T-Bonds se dégradent de 3,5Pt vers 4,5080%.

Les 'gilts' ont fait le grand écart en quelques heures : le marché était fermé lundi et il a rouvert sur de bonnes bases ce mardi (-6,5Pts à 4,232%) avant de se dégrader de +10,5Pts en ligne droite vers 4,3280% (soit +2,8Pts au final).



La confiance des consommateurs américains s'est en effet améliorée à la surprise générale : le Conference Board publie un score de 102 contre contre 97,5 en avril alors que le consensus tablait sur un repli vers 96.



Des rendez-vous plus importants marqueront la fin de la semaine à commencer par la parution vendredi de chiffres de l'inflation qui seront suivis de près aux Etats-Unis comme en Europe.



Ces données permettront d'en savoir plus sur l'évolution à venir des taux d'intérêt, notamment de la Fed, dans un climat de scepticisme grandissant concernant la possibilité de prochaines baisses de taux.









