Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: agenda 'macro' désert mais nette dégradation du marché information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 19:43









(CercleFinance.com) - 'Tout reste sur la table' a déclaré hier Christine Lagarde, pressée d'indiquer si une baisse de taux était possible en septembre.



Ce n'est manifestement pas le scénario privilégié aujourd'hui puisque les marchés obligataires européens se sont dégradés.



Le rendement du Bund allemand se tend de plus de 5,3Pts de base vers 2,463%, tandis que celui des OAT françaises de même échéance remonte de 6,7 points à 3,130%, les BTP italiens rajoutent +7,5Pts à 3,778%.



Pas mieux aux Etats-Unis puisque les T-Bonds n'ont profité que durant quelques minutes ce matin d'un retour de l'aversion pour le risque : les rendements se sont rapidement retendus de +5Pts vers 4,235% (et même jusque vers 4,25%.



Les opérateurs n'ont pas été surpris par la décision de la BCE de laisser ses taux inchangés, mais il ont semblé apprécier que la banque centrale manifeste une moindre inquiétude au sujet de l'inflation.



A Wall Street, en l'absence de 'stats', les conversation touraient autour de la plus grande panne informatique de l'histoire : une défaillance chez le spécialiste de la cyber-sécurité CrowdStrike (-10%) a provoqué des pannes informatiques en cascade touchant tous les services de l'univers Microsoft.



Tous les vols au-dessus des Etats Unis ont été cloués au sol durant une partie de la matinée, idem à Sidney, Berlin, en Espagne, au Royaume Uni, etc..



Les perturbations planétaires sont énormes -elles sont sans précédent- le coût pour les compagnies aériennes et les aéroports US va être énorme.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.