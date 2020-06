Taux : absence totale de mouvement malgré volatilité actions

(CercleFinance.com) - Peu de volatilité sur les marchés obligataires contrairement aux actions qui rebondissent spectaculairement (de +3% sur leurs plus bas du jour) alors que les pertes initiales étaient motivés par une remontée des cas de Covid aux Etats Unis (Texas, Floride, Alabama, Arizona, Californie...), puis en Chine (de 7 cas à plus de 100) en 72H, contraignant Pékin à reconfiner une dizaine de quartiers, à fermer installations sportives et culturelles dans la région.

L'autre surprise du jour, c'est l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York qui est ressorti très au-dessus des attentes : il s'établit à -0,2, après -48,5 annoncé en mai alors que le consensus anticipait pour sa part un indice à -27,50... de quoi alimenter les spéculations sur une reprise en 'V' comme l'évoquait Larry Kudlow ce weekend, se faisant l'interprète de la parole présidentielle.

Malgré tout, rien n'a bougé du côté des OAT (inchangées à -0,04%), des Bunds (-0,442%), des Gilts britanniques (à 0,212%) alors que le Royaume Uni a confirmé écarter toute extension de la durée de négociations du 'Brexit', rendant très probable une sortie en 'no deal' au 21/21/2020.

Pas plus de mouvement du côté des dettes périphériques avec des BTP italiens inchangés à 1,415%... seuls les 'Bonos' se détendent de -4Pts à 0,56%.

Même stagnation du côté des T-Bonds US à 0,695%: c'est comme s'il ne se passait rien à Wall Street alors que le Dow Jones n'est plus très loin de reprendre +1.000Pts sur ses 'plus bas' de préouverture (remontée fantastique de 24.600 vers 25.550).

A croire que le déconnexion entre actions et bons du Trésor est désormais complète: l'aversion ou l'appétit pour le risque ne font même plus décaler les T-Bonds de 3Pts de base, c'est confondant.

Cette nouvelle semaine sera par ailleurs animée par plusieurs publications d'indicateurs macroéconomiques de premier plan: les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres de la production industrielle et des ventes de détail aux Etats-Unis, qui viendront alimenter le débat sur la capacité de résistance de l'économie américaine.