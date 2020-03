Taux : -50Pts de la FED déjà 'pricés', nette détente sur BTP

(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US se détendent de seulement -5Pts de base ce soir à 1,038%, les maturités plus courtes comme le 2 ans et le 3 ans se détendent de -7Pts à 0,75 et 76% respectivement: les 50Pts de réduction de la FED semblent avoir été largement 'pricés' depuis lundi après-midi (les '2 ans' avait même affiché jusqu'à 0,71%, anticipant déjà le prochain coup à la baisse vers 0,75% et une partie suivant vers 0,50%).

La FED a t'elle dégainée trop tôt (15 jours avant son FOMC du 18 mars) et trop fort avec -50Pts de base ?

A t'elle confirmé que la situation devenait si critique qu'il était d'une urgence absolue d'abaisser son taux directeur de 1,50/1,75% à 1,00/1,25% de peur que Wall Street perdre encore -20% ou plus avant sa réunion de la mi-mars.

A t'elle agi dans le cadre d'une action concertée avec certaines banques centrales (celle d'Australie avait agi de même tôt ce matin avec -50Pts).

La FED fait ce que Donald Trump le préconisait dès ce mardi midi: il réclamait déjà que la FED aille plus loin, 1 heure seulement après son coup de sabre sur les taux... alors qu'il ne lui reste plus que 4 munitions de 25Pts de base avant d'atteindre le niveau zéro.

Wall Street s'inscrit en net repli ce soir (-1 à -1,5%): la FED n'a donc pas complètement dissipé l'aversion au risque: elle aurait peut-être dû commencer par rassurer les détenteurs de dette 'corportate' avant de baisser son 'repo' de 50Pts).

Deux heures auparavant, les marchés avaient été déçus par le communiqué des membres du 'G7' qui 's'engagent à utiliser tous les instruments appropriés pour soutenir la croissance' mais sans donner aucune précision sur les actions envisagées à court terme en cas de risque de récession.

Maintenant, les opérateurs savent à quoi s'en tenir, et la BCE pourrait à son tour prendre une initiative de soutien monétaire qui viendrait conforter le rebond des marchés.

Nos OAT se détendent de -3,3Pts de base à -0,325%, les Bunds ne bougent pratiquement pas, de -1Pt à -0,63%... ce qui signifie que les opérateurs n'attendent rien de la part de la BCE dans l'immédiat.

Les beaux écarts sont à rechercher du côté des dettes périphériques avec -10,5Pts sur les 'bonos' à 0,1900% et sur les BTP italiens avec -15Pts à 0,988%.

Du côté des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,2% en février 2020, en baisse par rapport à un taux de 1,4% observé en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en février (2,2%), suivie des services (1,6%), des biens industriels hors énergie (0,5%) et de l'énergie (-0,3%).