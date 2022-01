Taux: 5 jours de dégradation, hausse salaires US sanctionnée information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 18:57

(CercleFinance.com) - Il n'y a pas grand chose à sauver de cette semaine pour les marchés obligataires qui ont poursuivi leur dégradation depuis lundi 9H jusqu'à ce vendredi en clôture.

Du rouge à perte de vue, aucun sursaut en vue, nos OAT finissent au plus bas avec +2,8Pts de rendement à 0,2870%.

Les Bunds ne s'en tirent guère mieux avec +2,5 à -0,0400% et ça dévisse carrément en Italie avec des BTP qui voient leur rendement s'envoler de +6Pts vers 1,33%, un niveau plus observé depuis début juillet 2020.



Dans ce 'club' des dettes souveraines à plus de 1% de rendement, il y a également les 'gilts' britanniques qui se renchérissent de +3Pts à 1,18%.



Mais le 'gros morceau' cette semaine, c'est l'envolée de +28Pts du rendement des T-Bonds US cette semaine, lesquels affichent +4,5Pt de base ce vendredi à 1,785%, leur pire niveau depuis fin janvier 2020, juste avant le surgissement de la pandémie.

Cette tension étonne à priori ce vendredi après la grosse déception au niveau du nombre des créations d'emplois... mais c'est la composante 'salaires' qui alarme avec une progression bien plus rapide que prévu.





Selon le Département du Travail, l'économie américaine n'aurait généré que +199.000 emplois non agricoles en décembre 2021, soit bien moins que le consensus (+475.000)... et surtout, une score à des années lumières des chiffres publiés par ADP mercredi avec +807.000 emplois en décembre, dont +669.000 nouveaux emplois générés par le secteur des 'services' (dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie).

Mince consolation, le taux de chômage a chuté de 0,3 point à 3,9%, un taux en dessous des attentes des économistes (4,1%) et qui peut s'expliquer par un grand nombre de départs en retraite en fin d'année... mais Joe Biden s'empresse de saluer cette décrue du nombre de chômeurs qui ramène l'Amérique vers une (apparente) situation de plein emploi.



Le taux de participation à la force de travail a augmenté légèrement à 61,9%, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 1,5 point à celui de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés en hausse de +102.000 à 648.000 pour octobre et de +39.000 à 249.000 pour novembre, soit une révision en hausse totale de 141.000 sur cette période bimensuelle... ce qui est loin de compenser le 'gap' de 608.000 par rapport à l'enquête ADP.

En France, selon l'Insee, les dépenses de consommation des ménages français en biens en volume ont rebondi de 0,8% en rythme séquentiel en novembre 2021(après une baisse de 0,6% en octobre).

L'institut de statistiques précise que cette hausse provient principalement d'un rebond dans la consommation en biens fabriqués (+1,5%), tandis que la consommation en produits alimentaires augmente de nouveau (+0,3%), tout comme celle en énergie (+0,5%).



Enfin, la production de l'industrie manufacturière se replie dans l'Hexagone en novembre (−0,6% après +1,1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,4% après +0,9%) par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee.