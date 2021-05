Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : 3ème séance de décrue des taux après prises parole FED Cercle Finance • 26/05/2021 à 19:40









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La FED, la BCE ne lâchent rien et en remettent, encore et encore sur 'l'inflation transitoire' (pas moins de 5 membres de la FED ont martelé ce message mardi au fil des heures). Et apparemment, ça marche puisque la nette détente des taux longs amorcée lundi se poursuit depuis 48H. Le rendement des T-Bonds américain à 10 ans se repliait de -2Pts, autour de 1,555% avant de s'équilibrer vers 1,571%, sans grand changement par rapport à mardi. En Europe, les françaises OAT se détendent également de -3,3Pts à 0,155%, tandis que les Bunds allemands effacent -4Pts à -0,2050%. Plus au Sud, les BTP italiens effacent encore -5Pts vers 0,92% et les Bonos espagnols de -3Pts à 0,450% (niveau proche du plancher du 4 mai). Belle journée également Outre-Manche: les Gilds se détendent de -4Pts vers 0,748%. Peu d'indicateurs macroéconomiques étaient attendus aujourd'hui : le climat des affaires s'améliore fortement en France, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui gagne 12 points à 108 et se situe ainsi à un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire (105). En mai 2021, la confiance des ménages dans la situation économique en France progresse : à 97, l'indicateur synthétique de l'Insee augmente de deux points mais reste en dessous de sa moyenne de longue période (100).

