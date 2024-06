Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : -25Pts BCE = non-événement, les rendements remontent information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 18:47









(CercleFinance.com) - Cela ressemble à un non événement : les marchés obligataires ne célèbrent pas la baisse de 25Pts annoncée par la BCE, à 3,75%.

Mais il pourrait s'agir d'un 'one shot' : Christine Lagarde écarte l'amorce d'un 'cycle' de baisse de taux... ce qui paraît logique vu le relèvement des prévisions d'inflation (à 2,5% en 2024 et 2,2% en 2025), laquelle 'risque de rester proche des niveaux actuels jusqu'à la fin de l'année' car la progression des salaires demeure soutenue et le marché de l'emploi toujours en croissance.

La BCE passera son tour en juillet et elle réexaminera les données macro en septembre.

Toutes les réponses de Ch.Lagarde lors de la conférence de presse étaient sans surprise et les anticipations du marché (2 ou 3 baisses de taux en 2024) demeurent inchangées, la BCE maintient sa prévision de croissance à +0,9% en 2024 et +1,4% en 2025.

Le rendement des OAT et des Bunds s'est retendu de +6Pts sur le 'fait accompli', à 3,047% et 2,557% respectivement, les BTP italiens rajoutent +5,5Pts vers 3,832.

La réunion de la BCE a éclipsé les ventes de détail en zone euro : le volume en données 'CVS' a diminué de 0,5% selon Eurostat, après des hausses respectives de 0,7% et 0,6% en mars.

Dans la zone euro, il a diminué en avril de 0,5% pour le secteur alimentation, boissons et tabac, de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants) et de 2,2% pour les carburants dans les magasins spécialisés.



Outre-Atlantique, les T-Bonds US se dégradent de +1Pt symbolique vers 4,296%, et sur l'ensemble de la courbe.



Le 'chiffre US du jour' reste sans écho : le Département du Travail annonce avoir enregistré 229 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 27 mai, un chiffre en hausse de 8000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 219 000 à 221 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 222 250 soit un repli anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.











Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.