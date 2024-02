Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : 1 timide embellie s'amorce après 6 semaines négatives information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Les indices boursiers européens continuent d'empiler des records (CAC40/SBF-120) ou ne lâchent rien (E-Stoxx50, DAX40) : le flux de capitaux continuent d'être aspirés par la 'tech', le luxe, et Air Liquide ce mardi 20 février.

Les actions ('risk-on') grimpent, les bons du Trésor ('risk-off') baissent depuis 6 semaines : c'est un schéma assez classique, étayé par le sentiment que les banques centrales ne vont pas se hâter de baisser les taux alors que les derniers chiffres US (CPI et PPI) alimentent le retour des inquiétudes concernant le niveau de l'inflation en 2024.



D'importants paliers de résistance technique (en terme de rendement) ont été franchis il y a 10 jours (avec la publication du 'CPI' américain), la légère détente du jour ne permet pas de repasser en-deçà des 'niveaux pivot' testés début décembre 2023.

Les marchés obligataires US semblent bénéficier d'une amorce de consolidation sur le Nasdaq et les champions de 'l'I.A (aux valorisations stratosphériques) : le rendement des Treasuries à dix ans se détend ce soir de -4Pts à 4,258% (après +50Pts depuis le début de l'année).



La baisse des rendements flirte avec les -3,5PPts en Europe avec des Bunds à 2,376% et des OAT à 2,8500%, les BTP italiens effacent -4Pts à 3,863%.



L'embellie est un peu marquée outre-Manche avec des Gilts qui effacent -6,5Pts vers 4,0850... après s'être dégradés de +15Pts depuis le 8 février et +60Pts depuis le 1er janvier.



Côté chiffres, le secteur de la construction a rebondi de +0,8% en séquentiel et à +1,9% en rythme annuel dans la zone euro en décembre, après deux mois consécutifs de contraction, selon Eurostat (l'office statistique de l'Union européenne).

Mais les analystes de Capital Economics disent s'attendre à un accès de faiblesse du secteur du bâtiment cette année, après les plus hauts atteints au printemps dernier.

'Nous nous attendons à ce que la construction reparte à la baisse en 2024, essentiellement du fait de la piètre performance de l'Allemagne', souligne le bureau de recherche économique basé à Londres.



Aux Etats Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board ressort en repli de -0,4% (22ème mois de repli consécutif) mais c'est 'moins pire que prévu', avec 6 secteurs d'activité sur 11 sur une trajectoire positive.



En conséquence, le Conference Board dit ne plus prévoir de récession aux Etats-Unis cette année, mais prévient anticiper un ralentissement de la croissance à des niveaux proches de zéro sur les deuxième et troisième trimestres.



En Chine, les marchés boursiers ont été légèrement soutenus par l'annonce d'une baisse de 25 points de base du taux préférentiel de prêt à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires.



Pékin espère que cette réduction plus marquée que prévu permette de vivifier le marché du crédit et le marché immobilier, réduire les coûts financiers des entreprises et des particuliers, et contribuer à la reprise économique.









