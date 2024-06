Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: 1 seul CPI et la psychologie est partout transfigurée information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 18:57









(CercleFinance.com) - Un seul chiffre d'inflation 'meilleur que prévu' aux Etats Unis et un soleil radieux -un nouveau printemps- revient sur les marchés !



Les T-Bonds ont été euphorisé par le 'CPI' ressorti légèrement plus faibles qu'anticipé: le score global est inchangé à 3,3% (contre 3,4% attendu, après avoir augmenté de 0,3% en avril).



Le CPI 'core' (dit de base, qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie) a augmenté pour sa part de 0,2% le mois dernier, conformément aux attentes.

Les T-Bonds ne sont pas loins d'enregistrer leur meilleure séance de l'année 2024 avec -15Pts de base vers 4,259%, le '2 ans' affiche également -15Pts vers 4,682% (il tutoyait les 5% vendredi dernier).

Du coup, le consensus pour une baisse de taux en septembre repasse en force la barre des 50%.



Attention car la journée n'est pas finie: les annonces de la Fed sont attendues à 20h00 (heure de Paris) et seront suivies, à partir de 20h30, par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.

De quoi peut-être tempérer l'impression qu'avec le 1er bon chiffre de l'année (après 4 mauvais), l'inflation est sur le point d'être terrassée.



En Europe, le spectre d'une situation chaotique s'est largement éloigné, avec une nette détente des taux : le rendement des obligations françaises à dix ans se détend nettement (-9Pts de base), pour revenir autour de 3,156%... mais cela ne lui permet pas de réduire son écart par rapport à son équivalent allemand qui se détend aussi de -9Ptst vers 2,520% ('spread' de + 63Pts contre 49Pts vendredi dernier).

Les BTP italiens ont effacé plus de 13,5Pts vers 3,917% : ils reduisent nettement leur handicap par rapport aux Bunds (-4Pts).

La matinée avait été rythmée par la publication des derniers chiffres de l'inflation allemande: l'indice des prix à la consommation (IPC) - était de +2,4 % en mai 2024 selon Destatis, en progression de +0,2% (en avril et mars 2024, le Taux était de +2,2 %).



Après deux mois de hausse, la production industrielle britannique est repartie à la baisse en avril. Le Bureau national des statistiques (ONS) a indiqué ce matin que la production industrielle avait reculé de 0,9% par rapport au mois précédent.

Les 'Gilts britanniques ont fini avec -12Pts vers 4,272%, leur meilleur niveau depuis le 21 mai).





