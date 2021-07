Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : 0 stat mais grand écart entre T-Bonds puis Bunds & OAT information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 19:29









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds ont connu une phase d'ascension spectaculaire ces 10 derniers jours, comme si les vendeurs (qui jouaient un scénario inflationniste) capitulaient: la décrue des rendements depuis vendredi a été spectaculaire. La remontée de sa rémunération entre 1,13% et 1,29% (+16Pts) en moins de 36H, l'est tout autant. Sur 24H, les T-Bonds se dégradent de +8Pts en 24H, la tendance restera cependant positive tant que le taux plafonnera vers 1,3700%. Cette journée est également caractérisée par un 'grand' écart avec l'Europe puisque le rendement des Bunds et de nos OAT décale de seulement +1,8 et +1Pt de base respectivement, à -0,393% et 0,046%. C'est presque le calme plat sur les BTP italiens à 1,69% et les Bonos espagnols décalent de +1Pts (comme nos OAT) vers 0,347%. Les Gilts affichent la tension la plus nette avec +3,7Pts vers 0,6030%. La séance de jeudi ne devrait pas voir beaucoup bouger les lignes, la BCE devrait maintenir sa communication hyper-accommodante: les opérateurs espèrent que ce sera confirmé lors de la conférence de presse de Ch.Lagarde (ce jeudi à 14H30).

