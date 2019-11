Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tata : chercherait une alliance pour Jaguar Land Rover Cercle Finance • 12/11/2019 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le groupe Tata chercherait à signer un partenariat pour Jaguar Land Rover avec la société chinoise Zhejiang Geely Holding group ou BMW selon l'agence de presse Bloomberg. La direction de Tata voudrait trouver une alliance pour son groupe automobile britannique en difficulté. Le groupe souhaiterait trouver des partenariats pour réaliser des économies sur les coûts et pour partager les investissements pour le développement de voitures électriques précise Bloomberg. Selon l'agence de presse, le travail de recherche de partenaire aurait juste débuté et d'autres négociations avec des grands groupes automobiles pourraient être menées. Les analystes d'Aurel BGC soulignent que Jaguar Land Rover a enregistré un repli de 5,5% de ses ventes au mois d'octobre 2019 sur un an malgré le développement en Chine (+16,2%). La marque a été pénalisée par la chute des ventes au Royaume-Uni sur le mois d'octobre (-18,7%) précise Aurel BGC.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.