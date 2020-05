Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett visé par une cyberattaque Reuters • 04/05/2020 à 08:15









PARIS, 4 mai (Reuters) - Tarkett TKTT.PA , spécialiste des revêtements de sols et des surfaces sportives, a annoncé lundi être victime depuis le 29 avril d'une cyberattaque qui pénalise certaines de ses activités. Dans un communiqué, l'entreprise dit avoir "arrêté ses systèmes d'information et mis en place les mesures préventives nécessaires visant à protéger ses opérations, ainsi que les données de ses collaborateurs, clients et partenaires". (Nicolas Delame)

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris 0.00%