Tarkett : victime d'une cyberattaque

(CercleFinance.com) - Tarkett indique être victime depuis le 29 avril d'une cyberattaque affectant une partie de ses opérations. En réponse, il a immédiatement arrêté ses systèmes d'information et mis en place les mesures préventives pour protéger ses opérations, ainsi que les données. Ses équipes sont pleinement mobilisées et accompagnées d'experts informatiques et d'investigation indépendants pour permettre un retour à la normale des opérations le plus rapidement possible. Les activités commerciales et la production restent perturbées. Le spécialiste des revêtements de sol et de surfaces sportives est en contact avec les autorités compétentes et a avisé son assureur en cybersécurité. Il fera des nouveaux points à mesure que la situation évolue.

