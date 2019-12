Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : tente de nouveau de préserver les 12,5E Cercle Finance • 09/12/2019 à 10:41









(CercleFinance.com) - Après son avertissement sur ses profits et sa marge, Tarkett a connu le 06/12 un effondrement de -17% vers 11,25E (plus bas intraday), le titre pulvérisant son précédent plancher historique des 12,5E du 27 août dernier... pour afficher -50% depuis le récent zénith des 22,36E du 20 juin dernier (-33% depuis le 1er janvier). Mais au prix d'un rebond de +12% sur ses plus bas intraday, Tarkett a préservé la base de son corridor 12,5/15,5E. En cas d'enfoncement des 12,5E, le titre prendrait mécaniquement le chemin des 9,5E à moyen terme : les vendeurs à découvert ne l'ignorent pas et ne feront pas de cadeau.

