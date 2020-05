TARKETT: retour à la normale progressif après la cyberattaque

(AOF) - A la suite de la cyberattaque du 29 avril dernier qui a affecté une partie de ses opérations, Tarkett a annoncé avoir rétabli le fonctionnement de son infrastructure informatique et des applications essentielles. Selon le groupe, le retour à la normale des opérations est désormais bien engagé et les activités reprennent progressivement. Aucun élément n'indique, à ce stade, que des données personnelles des employés, clients ou partenaires aient été dérobées. Tarkett a porté plainte et est en contact avec les autorités compétentes pour identifier l'origine de cette attaque.

