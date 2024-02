Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tarkett: renoue avec les bénéfices en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 3363 ME au titre de l'exercice 2023, globalement stable par rapport à 2022 (3359 ME).



L'EBITDA ajusté ressort à 288 ME, soit une hausse de 22,5%, tandis que l'EBIT bondit de près de 80% pour s'établir à 154 ME (contre 86 ME douze mois plus tôt).



Le résultat net part du groupe s'établit à 20,4 ME en 2023, loin de la perte de 26,8 ME enregistrée en 2022, et le BPA ressort ainsi à 0,31 euro, contre -0,41 euro précédemment.



Néanmoins, évoquant un contexte macroéconomique et un marché ' restant incertain ', et dans le souci de ' préserver le cash-flow en 2024 et consolider le redressement enclenché en 2023 ', Tarkett fait savoir que son Directoire ne proposera pas de versement de dividende pour 2023.



Côté perspectives, Tarkett maintient sa feuille de route de redressement opérationnel et financier enclenchée en 2023.



Il annonce viser une génération de trésorerie positive et une réduction de l'endettement grâce au contrôle rigoureux du besoin en fonds de roulement et des coûts, ainsi qu'à la maîtrise des investissements alloués en priorité aux projets innovants, de croissance et de productivité.







Valeurs associées TARKETT Euronext Paris +1.47%