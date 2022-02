Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Tarkett: renoue avec les bénéfices (15,1 ME) en 2021 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 18:26

(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 2792 ME au titre de l'exercice 2021, en hausse organique de 6,4% par rapport à 2020.

Dans le même temps ,l'EBITDA ajusté a reculé de 17,6%, à 229 ME, tandis que l'EBIT progresse de 25,7%, à 59,6 ME.



Tarkett renoue finalement avec les bénéfices en 2021 avec un résultat net attribuable aux actionnaires de 15,1 ME, contre une perte de 19,1 ME lors de l'exercice précédent, ce qui représente un bénéfice par action dilué de 0,23 euro.



L'activité ressort en forte hausse au 4e trimestre, avec une progression de 16,5% du chiffre d'affaires par rapport au 4e trimestre 2020.



Pour 2022, le contexte sanitaire et macroéconomique continue de faire peser des incertitudes, indique le groupe qui anticipe néanmoins 'une reprise progressive des volumes' au cours de l'année à venir.