TARKETT renforce sa liquidité disponible

(AOF) - Tarkett a obtenu 245 millions d'euros de financements complémentaires. Le spécialiste des revêtements extérieurs Tarkett a conclu une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 175 millions d'euros d'une maturité d'un an, prolongeable de six mois à son initiative puis de six mois supplémentaires sur accord des banques. Ce " club deal " réunit les cinq chefs de file de la ligne de crédit renouvelable signée en 2019, soit BNP Paribas, Crédit Agricole, Commerzbank, HSBC, Société Générale, ainsi que BECM et la Banque Postale.

Cette nouvelle ligne s'accompagne d'un emprunt réalisé dans le cadre du prêt garanti par l'Etat français (PGE) d'un montant de 70 millions d'euros.

Ce prêt d'un an agrémenté d'une option d'extension de un an à cinq ans est réparti entre les sept banques du " club deal ". Il est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français. Tarkett s'est engagé à ne pas verser de dividendes en 2021 en cas d'utilisation de ces nouvelles lignes de crédit.

Cette liquidité additionnelle de 245 millions d'euros vient s'ajouter aux 443 millions d'euros disponibles à fin mars sur les lignes de crédit confirmées existantes.

Compte tenu d'une position de trésorerie de 217 millions d'euros à fin mars, Tarkett bénéficie désormais d'une liquidité d'environ 900 millions d'euros.

Par ailleurs, Tarkett a obtenu de ses partenaires bancaires l'extension d'un an de la maturité du RCF signé en 2019 et la suspension de son " covenant " financier à fin juin et fin décembre 2020 (levier d'endettement respectif de 3,5x et 3,0x). Aucun coût n'est associé à cette suspension.

