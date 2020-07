Tarkett : rejoint le réseau Clean Hospitals

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des revêtements de sols et surfaces sportives Tarkett annonce rejoindre le réseau Clean Hospitals afin de contribuer à la promotion de l'hygiène hospitalière et des bonnes pratiques en termes de nettoyage et désinfection dans le monde.

A travers cette collaboration, il veut 'contribuer au développement et à la diffusion des protocoles de nettoyage les plus efficaces et respectueux de la santé, de l'environnement et de la biodiversité en limitant l'utilisation abusive des biocides'.