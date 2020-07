TARKETT rejoint le réseau Clean Hospitals

(AOF) - Tarkett annonce avoir rejoint le réseau Clean Hospitals afin de contribuer à la promotion de l'hygiène hospitalière et des bonnes pratiques en termes de nettoyage et désinfection dans le monde. Présidée par le Professeur Didier Pittet des Hôpitaux Universitaires de Genève et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, Clean Hospitals est une association à but non lucratif qui réunit universités, établissements de recherche, industriels, et hôpitaux

de différents pays.

"La lutte contre les infections liées aux soins et la résistance aux agents antimicrobiens sont deux défis majeurs du monde hospitalier, enjeux exacerbés par la pandémie de la Covid 19. Rejoindre le réseau Clean Hospitals est un engagement important auprès de la communauté hospitalière, et nous avons à cœur d'accélérer la diffusion des meilleures pratiques de nettoyage des sols dans le respect de la santé et l'environnement. L'approche scientifique et collaborative de Clean Hospitals, centrée sur la qualité de vie et la sécurité des patients et du personnel hospitalier, correspond parfaitement à notre engagement de "HumanConscious Design", plaçant l'humain au cœur de la conception de nos sols " a déclaré Fabrice Barthélemy, président du directoire de Tarkett.

