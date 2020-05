Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : obtient un financement de 250 ME Cercle Finance • 26/05/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Tarkett annonce l'obtention de 245 millions d'euros de financements complémentaires. Tarkett a conclu une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 175 millions d'euros d'une maturité d'un an, prolongeable de six mois à son initiative puis de six mois supplémentaires sur accord des banques. Cette nouvelle ligne s'accompagne d'un emprunt réalisé dans le cadre du prêt garanti par l'Etat français (PGE) d'un montant de 70 millions d'euros. Cette liquidité additionnelle de 245 millions d'euros vient s'ajouter aux 443 millions d'euros disponibles à fin mars sur les lignes de crédit confirmées existantes. Compte tenu d'une position de trésorerie de 217 millions d'euros à fin mars, Tarkett bénéficie désormais d'une liquidité d'environ 900 millions d'euros.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris -1.36%