Tarkett: nouvelle directrice juridique nommée

(CercleFinance.com) - Tarkett Groupe annonce la nomination d'Eline Cormont-Girardey au poste de directrice juridique et de secrétaire du conseil de surveillance. A ce titre, elle rejoint le comité exécutif de la société.



Dans ce rôle, elle succède à Audrey Dauvet qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe de solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives, après trois années d'engagement au service de l'entreprise.



Eline Cormont-Girardey a rejoint Tarkett en 2009 en tant que juriste internationale EMEA. En 2014, elle est devenue responsable conformité groupe / conseillère juridique senior, puis a été nommée directrice juridique EMEA-LATAM en 2016.





