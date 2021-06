Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : Moody's attribue une première notation 'Ba3' Cercle Finance • 16/06/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Moody's a attribué mardi une première notation d'émetteur à long terme 'Ba3' à Tarkett, une note assortie d'une perspective 'stable'. Dans un communiqué, l'agence de notation met en avant le 'solide' positionnement du groupe sur le marché mondial des revêtements de sol, ainsi que son potentiel important en matière de R&D, de production et de distribution. Moody's précise que sa note 'Ba3' s'applique notamment à la facilité de crédit de 950 millions d'euros à échéance 2028 et à la ligne de 'credit revolving' de 350 millions d'euros de maturité 2027 devant aider au financement de l'OPA de la famille Deconinck. Pour mémoire, la famille fondatrice et actionnaire de contrôle de Tarkett a annoncé au mois d'avril le lancement d'une offre sur le solde du capital du groupe qu'elle ne détient pas, avec le soutien de la société d'investissement Wendel.

