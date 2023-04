Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett: léger recul organique du CA trimestriel (-0.9%) information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 18:21









(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 698,4 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de +2,0% par rapport au premier trimestre 2022, ou de -0,9% en organique.



Tarkett fait état d'un très bon niveau d'activité dans le sport avec une croissance organique de +17,8% qui compense une demande plus faible dans le revêtement de sol.



L'effet total des hausses de prix de vente mises en oeuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +7,3% par rapport au premier trimestre 2022, précise le groupe.



Ces hausses de prix de vente continuent à neutraliser l'inflation des coûts d'achat qui persiste malgré un début d'inflexion des matières premières



Sur le plan des perspectives, Tarkett indique que les prix des principales matières premières du Groupe sont donc en baisse séquentielle mais restent tout de même à des niveaux absolus élevés.



A ce stade, le Groupe maintient donc le niveau des prix de vente atteint fin 2022 et n'exclut pas des hausses complémentaires.







Valeurs associées TARKETT Euronext Paris +0.82%