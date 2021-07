Tarkett : le concert détient 85,90% du capital

(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés Société Investissement Deconinck SAS, Wendel Luxembourg S.A. et Tarkett Participation et des membres de la famille Deconinck, a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 juillet 2021, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société Tarkett S.A. et détenir directement et de concert 56 304 463 actions Tarkett S.A. représentant 56 308 463 droits de vote, soit 85,90% du capital et 84,99% des droits de vote de la société.

A cette occasion, la société Tarkett Participation a franchi directement en hausse, le 9 juillet 2021, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société Tarkett S.A.

Ces franchissements de seuils résultent de l'acquisition d'actions Tarkett par le déclarant dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par le déclarant.