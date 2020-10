Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : le CA recule de 10,5% au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Tarkett a enregistré un CA de 776,9 millions d'euros au 3e trimestre, soit un recul de 14,4% par rapport au 3e trimestre 2019 en donnée publiée (ou -10,5% en organique). L'EBITDA ajusté du 3e trimestre atteint 117,7 millions d'euros, soit une progression de 2,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Le Groupe a rappelé lors de la publication des résultats semestriels que ses objectifs de moyen terme restent valables. Dans les principales régions du Groupe, la croissance organique devrait être supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022. Par ailleurs, Tarkett a pour objectif d'atteindre une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 12% en 2022. Enfin, le Groupe vise un levier financier compris entre 1,6x à 2,6x l'EBITDA ajusté à la fin de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris -1.70%