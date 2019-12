TARKETT lance un avertissement

(AOF) - Tarkett anticipe désormais un EBITDA ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018, avec une marge en retrait par rapport à celle de l'année dernière contre respectivement un EBITDA ajusté légèrement en hausse et une marge globalement stable. Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives avait réalisé l'année dernière un EBITDA ajusté 2018 de 249 millions d'euros et une marge de 8,8 %. Tarkett maintient en revanche son objectif d'atteindre un levier d'endettement d'environ 2,5 à fin décembre 2019.

Tarkett a mis en cause le déploiement du système ERP (SAP) dans la moquette commerciale en Amérique du Nord. La montée en puissance de la production suite à ce déploiement a en effet pris plus de temps que ce que Tarkett avait expérimenté dans le cadre de projets similaires.

Cela devrait affecter négativement le chiffre d'affaires de la région au quatrième trimestre. Par ailleurs, les ventes de Lexmark sont en diminution par rapport à l'année dernière comme annoncé précédemment. En Amérique du Nord, Tarkett anticipe par conséquent une baisse des ventes à taux de change et périmètre constants d'environ 25 % et une baisse significative de l'EBITDA ajusté sur le quatrième trimestre 2019.

Tarkett précise que la production de moquette commerciale en Amérique du Nord est maintenant revenue à la normale. Le groupe estime que les ventes vont progressivement s'améliorer au cours des prochains mois soutenues par le plan d'actions commercial déjà engagé dans cette région.

Les autres segments réalisent des performances en ligne avec les attentes du management. Enfin, le programme de réduction des coûts est déployé comme attendu et permettra d'atteindre l'objectif annuel d'économies de 30 millions d'euros en 2019.