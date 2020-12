Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : grand écart 13,6E/14,8E Cercle Finance • 15/12/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Séance volatile pour Tarkett qui effectue en 1 heure le grand écart entre 13,6E/14,8E: le titre échappe ainsi à la cassure de la base du corridor 14,35/15,1E qui aurait débouché sur une rechute vers 12,7E.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris +2.58%