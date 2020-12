Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : exclusion du SBF 120 et du CAC Mid 60 Cercle Finance • 11/12/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - A l'issue de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a décidé d'exclure le titre du spécialiste des revêtements de sol Tarkett du SBF 120 et du CAC Mid 60, à compter du 21 décembre, à l'ouverture des marchés. Pour rappel, le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité? et de capitalisation boursière, et le CAC Mid 60 représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris -1.85%