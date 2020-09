Tarkett : estimations ajustées, Oddo relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le groupe Tarkett révise à la hausse des estimations annuelles mais s'attend toujours à un repli du CA au 3e trimestre et au 2e semestre. ' Néanmoins, pour la zone EMEA, la baisse attendue au T3 serait à 1 chiffre (vs -12,9% en organique au S1) et pour le segment CEI, Apac et Amérique Latine, le CA serait stable grâce à la reprise du secteur résidentiel ', rapporte Oddo.

Toutefois, en raison d'une meilleure maîtrise des coûts et de la baisse de prix des matières premières, la marge EBITDA du T3 devrait être supérieure à celle du T3 2019 de 12,7% alors que le broker anticipait un repli.

' Suite à l'ajustement de nos estimations (+4% pour l'EBITDA ajusté 2021, +10% pour l'EBIT ajusté 2021 et +22% pour les BPA 2021), notre objectif de cours est rehaussé à 15 euros (vs 14 euros) et notre rating Achat confirmé ', conclut Oddo.