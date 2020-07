TARKETT : Eric Daliere étend ses responsabilités

(AOF) - Président de Tarkett Sports, Eric Daliere étend ses responsabilités et devient Président de Tarkett Amérique du Nord et Tarkett Sports. Sous son leadership, Tarkett Sports a connu une forte croissance et a significativement amélioré sa profitabilité. Il aura pour mission d'accroître la part de marché de Tarkett en Amérique du Nord, tout en améliorant la compétitivité et la performance financière. Avant de rejoindre le groupe en 2009, Eric Daliere a mené pendant dix ans des initiatives d'amélioration de la performance de business pour KKR Capstone.

Il a débuté sa carrière au Boston Consulting Group. Il est titulaire d'un MBA de la J.L. Kellogg School of Management de la Northwestern University.

Eric Daliere succède à Jeff Fenwick, qui aura la responsabilité de l'ensemble de l'activité des revêtements de sol Commercial en Amérique du Nord.

Il est nommé au Comité exécutif du groupe.

