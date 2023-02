Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett: deux cooptations au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Tarkett annonce la cooptation de Marine Charles et de Tina Mayn en qualité de nouvelles membres du conseil de surveillance, en remplacement d'Agnès Touraine et de Véronique Laury qui ont démissionné pour des raisons personnelles.



A cette occasion, Tina Mayn a également été nommée membre du comité RSE au sein du conseil. Elle occupe actuellement la fonction de vice-présidente exécutive produits, innovation et R&D durable du groupe danois Velux.



Marine Charles est quant à elle la directrice générale de Saint-Gobain Weber France, leader des mortiers industriels, et membre du comité de direction France du géant des matériaux de construction depuis février 2022.





