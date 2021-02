Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : contraction du chiffre d'affaires et perte nette Cercle Finance • 18/02/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Tarkett a présenté aujourd'hui ses résultats consolidés au titre de l'exercice 2020. Entre 2019 et 2020, le spécialiste des surfaces et revêtements voit son chiffre d'affaires opérer une contraction de 9,5% en données comparables, à 2,63 MdsE. Toutefois, le recul de l'EBITDA ajusté se limite dans le même temsp à 0,8%, à 277,9 ME. Dans ces conditions, Tarkett enregistre une perte nette de 19,1ME, loin des +39,6ME enregistrés en 2019. Le BPA dilué s'élève donc à -0,29E, contre 0,61E un an plus tôt. Pour 2021, le Groupe indique qu'il va poursuivre les actions de réduction structurelles des coûts. Tarkett prévoit ainsi de générer 30 millions d'euros d'économies annuelles structurelles en 2021 et 2022 et rappelle que les objectifs financiers à moyen terme du Groupe restent valables grâce aux actions du plan stratégique Change to Win. Dans les principales régions du Groupe, Tarkett vise ainsi une croissance organique supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris +0.07%