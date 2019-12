Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : chute de -12% après son avertissement sur 2019 Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:00









(CercleFinance.com) - La direction du groupe s'attend désormais pour 2019 à un EBITDA légèrement inférieure à celui de 2018 et une marge en recul. Elle visait avant un EBITDA en légère hausse et de stabilité de la marge (8,8%) '. ' Le consensus qui intègre pour partie IFRS 16 anticipe pour 2019 un EBITDA de 264mE (+6%) et une marge d'EBITDA de 8,8%. L'objectif de ratio DN/EBITDA de 2,5x environ est en revanche réaffirmé (vs 3,0x att) ' indique Invest Securities. ' Les difficultés rencontrées à déployer l'ERP de SAP en Amérique du Nord auront un impact plus important qu'escompté sur le CA T4. Cet élément, combiné à des ventes de Lexmark en recul, font que le CA T4 19 Amérique du Nord devrait être en recul de -25% en lfl ' souligne le bureau d'analyses.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris -7.66%