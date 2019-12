Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : bute sur 13,8E, fléchit sous 13,35E Cercle Finance • 19/12/2019 à 09:50









(CercleFinance.com) - Tarkett bute sur 13,8E et retombe sous 13,35E, en direction des 12,54E, ex-plancher des 13 août et 3 octobre dernier... sans oublier le 'trou d'air du 6 décembre, avec un fixing d'ouverture à 12,49E. En deça de 12,5E, le plancher des 12,25E pourrait être retracé.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris -1.10%