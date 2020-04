Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : baisse de 2,1% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 08/04/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Tarkett annonce que son chiffre d'affaires, pénalisé par un ralentissement significatif en fin de période, s'est contracté de 2,1% à 612 millions d'euros au premier trimestre 2020, soit une baisse de 2,9% à taux de change et périmètre constants. Les mesures de confinement ont perturbé la production et rendu la logistique plus complexe, ce qui a pesé sur l'EBITDA ajusté qui devrait être compris entre 40 et 43 millions d'euros au premier trimestre contre 43,1 millions d'euros un an auparavant. Tarkett s'attend à voir son activité du deuxième trimestre sévèrement affectée. Compte tenu du niveau d'incertitudes sans précédent, les impacts précis ne peuvent pas être quantifiés à ce stade ni pour le premier semestre, ni pour l'année pleine.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris +2.77%