Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 03/04/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Tarkett annonce que, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, son directoire, en accord avec le conseil de surveillance, a décidé de tenir l'assemblée générale du 30 avril à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Le spécialiste des revêtements de sols invite ses actionnaires à retourner le formulaire de vote complété d'un pouvoir au président de l'assemblée ou d'un vote par correspondance. Le déroulé de l'assemblée sera retransmis en webcast audio en direct.

Valeurs associées TARKETT Euronext Paris +5.94%