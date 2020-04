TARKETT a souffert au premier trimestre

(AOF) - Tarkett a publié un chiffre d'affaires de 610,7 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 2,2%, et de -2,9% à taux de change et périmètre comparables, par rapport à la même période l'an dernier. L'activité a été affectée par les mesures de confinement face au coronavirus, en particulier en Europe (-3,7%), même si les ventes sont en baisse dans toutes les régions. L'EBITDA ajusté s'établit à 42,4 millions d'euros, soit une marge de 6,9%, stable par rapport au premier trimestre 2019.

Le groupe a diminué ses coûts de 7,7 millions d'euros et augmenté ses gains de productivité de productivité des opérations de 2,4 millions d'euros, alors que les frais commerciaux, généraux et administratifs ont été réduits de 5,3 millions d'euros.

Tarkett confirme également une trésorerie et des lignes de crédit de plus de 650 millions d'euros à fin mars. Le groupe est en discussions avec les banques pour la mise en place de nouvelles lignes de crédit et la révision des covenant financiers.

L'activité du groupe a nettement ralenti au mois d'avril et le chiffre d'affaires devrait baisser d'environ -40% par rapport à avril 2019 en raison de la crise du covid-19. Il a ainsi suspendu pour 2020 son objectif de levier (Endettement net sur EBITDA ajusté compris entre 1,6x et 2,6x à la fin de l'année).

De plus, les dépenses d'investissement seront limitées aux projets liés à la sécurité et à des projets prioritaires de productivité. Elles devraient s'établir à environ 80 millions d'euros pour l'année 2020, en forte baisse par rapport à 125 millions d'euros en 2019.

