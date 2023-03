Tarkett: a présenté ses performances environnementales information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 12:56

(CercleFinance.com) - Tarkett a dévoilé hier son rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE) 2022. Réalisé par un tiers indépendant, il souligne les performances de l'entreprise en matière de développement durable.



En 2022, les objectifs climatiques ambitieux de Tarkett visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ont été approuvés par l'initiative indépendante Science Based Target (SBTi).



CDP, la principale plateforme mondiale de reporting et de performance climatique, a reconnu l'action climatique de l'entreprise en lui attribuant une note de niveau A-.



Par ailleurs, l'agence de notation durable EcoVadis a décerné une médaille d'or à Tarkett et l'a classée parmi les 2 % d'entreprises les plus performantes sur l'ensemble des 90 000 organisations évaluées dans 172 pays.



En 2022, 43 % de la consommation totale d'énergie de l'entreprise provenait d'énergies renouvelables.



'Nous devons trouver un moyen de faire plus avec moins. Pour nous, cela signifie moins de déchets, des émissions réduites et plus de bien-être. Faire plus avec moins est notre mission et notre état d'esprit', commente Fabrice Barthélemy, président du directoire de Tarkett.