Targetspot se lance en Amérique latine

(AOF) - Targetspot (ex-AudioValley) accélère son expansion internationale et annonce son entrée sur le marché latino-américain au travers de partenariats avec plusieurs éditeurs de premier plan, dont Resso, Spanish Broadcasting System (SBS), Univision, VIX et Spreaker (iHeart).

Pour accompagner son développement en Amérique latine, Targetspot vient d'ouvrir un bureau dédié à Miami. Angelica Potes, qui a rejoint Targetspot en 2019 et dirige aujourd'hui cette nouvelle implantation, déclare : " L'Amérique latine représente une excellente opportunité pour les annonceurs locaux d'accéder à un inventaire vaste et diversifié de canaux et d'audience. Nous approchons déjà du milliard d'impressions disponibles ".

" Après avoir trouvé notre place sur le continent nord-américain où nous réalisons 65% de notre activité, nous sommes maintenant en ordre de marche pour partir à la conquête de l'Amérique du Sud. (...) Ce nouveau marché viendra conforter la poursuite d'une solide dynamique de croissance en 2022 et au-delà ", a commenté Alexandre Saboundjian, Président et fondateur de Targetspot.

