Targetspot SA : feu vert des actionnaires à la cession de Radionomy à Azerion Tech

(AOF) - Targetspot SA a annoncé que l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue ce 9 décembre 2022 a adopté l’ensemble des propositions de résolution soumises au vote. Les actionnaires ont ainsi approuvé la vente par Targetspot SA de sa filiale Radionomy Group B.V. à Azerion Tech Holding B.V., selon les modalités du contrat de cession signé le 21 novembre 2022. Une fois cette opération finalisée, courant décembre 2022, la société communiquera auprès des investisseurs ses perspectives de développement et ambitions pour son nouveau périmètre recentré sur sa filiale Winamp.

