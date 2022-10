Targetspot renforce son implantation en Espagne

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très présent sur le web, Rac1 affiche chaque mois le plus haut taux d'écoute en ligne du pays (20% des auditeurs) et cumule 7 millions de téléchargements.

(AOF) - Targetspot a annoncé un partenariat avec Grupo Godó. « Cet accord avec l’un des plus grands éditeurs en Espagne offre à la Société de vastes capacités de ciblage dans la péninsule ibérique à destination de nouveaux publics, en particulier la génération Y », explique le spécialiste de la monétisation audio digitale. Grupo Godó est propriétaire de plusieurs médias dont les journaux La Vanguardia et Mundo Deportivo, ainsi que de Rac1, quatrième radio commerciale en Espagne. Rac1 est une véritable référence auprès des millénials en Catalogne, où la station réalise 39,3% de part de marché.

