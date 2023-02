Targetspot devient Llama Group

Analyse sectorielle Communication et Médias

Ce changement de nom s'accompagne d'une nouvelle identité boursière. Cotée sur Euronext Growth à Paris et Bruxelles, l'action Llama Group aura pour code mnémonique ALLAM (ALTGS auparavant), avec effet au plus tard le 3 février 2023 à l'ouverture des marchés.

(AOF) - L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Targetspot SA a entériné le 31 janvier 2023 le changement de dénomination sociale de la Société, qui devient Llama Group SA. Ce nouveau nom ouvre une nouvelle page de l’histoire de la société, aujourd’hui recentrée sur l’entité Winamp et ses trois marques (Winamp, Jamendo et Bridger) suite à la cession de l’activité audio digital Targetspot - Shoutcast à Azerion, opération dont le closing a été signé en date du 23 Décembre 2022.

