Target : ventes en hausse grâce aux canaux numériques

Cercle Finance • 23/04/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Target indique que ses ventes en données comparables ont augmenté de plus de 7% depuis le début du trimestre en cours, avec une légère baisse dans ses magasins physique compensé par des ventes plus que doublées sur ses canaux numériques. Il signale des 'changements significatifs de comportement des consommateurs en réaction à la pandémie', avec une croissance de plus de 20% pour les essentiels et l'agroalimentaire et une baisse de plus de 20% en habillement et accessoires. La chaine de magasins à bas prix ajoute qu'un certain nombre de facteurs liés à la crise sanitaire actuelle devraient réduire sa marge opérationnelle du premier trimestre comptable de plus de cinq points de pourcentage.

TARGET NYSE