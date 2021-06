TARGET va relever son dividende trimestriel de 32,4%

(AOF) - Target va verser un dividende trimestriel de 90 cents par action, représentant une hausse de 32,4% par rapport au dividende trimestriel précédent de 68 cents. Le dividende sera payable le 10 septembre 2021 aux actionnaires enregistrés à la clôture du 18 août 2021. Le dividende du troisième trimestre sera le 216e dividende consécutif versé par le distributeur de produits bon marché depuis octobre 1967, date de son entrée en bourse, et la cinquantième année de hausse consécutive.

