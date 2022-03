Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: une nouvelle initiative pour réduire les déchets information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le distributeur américain Target a annoncé mercredi le lancement d'une initiative destinée à répondre à l'intérêt grandissant de ses clients pour les produits permettant de réduire leurs déchets.



La signalétique 'Target Zero' a été conçue afin d'indiquer aux consommateurs quels emballages de produits Target peuvent être consignés, réutilisés ou compostés, ou ceux qui sont fabriqués à partir de contenus recyclés ou avec moins de matière plastique.



Le groupe de supermarchés prévoit dans l'immédiat de proposer plusieurs centaines de référence dans des rayons allant des produits de beauté à l'hygiène personnelle en passant par l'entretien de la maison.



Son catalogue 'Target Zero' devrait ensuite être étendu à d'autres catégories.



Pour mémoire, Target s'est donné comme objectif de proposer, pour ce qui concerne sa propre marque-distributeur, 100% d'emballages recyclables, compostables ou réutilisables à horizon 2025.





