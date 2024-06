Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Target: un outil d'IA pour les employés en magasins information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Le distributeur américain Target a annoncé jeudi qu'il prévoyait de déployer un nouvel outil d'intelligence artificielle générative (GenAI) afin de simplifier la tâche de ses employés en magasins.



L'application, baptisée 'Store Companion', est un robot conversationnel ('chatbot') conçu par ses propres équipes technologiques, avec l'objectif de répondre à des questions usuelles posées par ses salariés.



Ceux-ci peuvent demander, par exemple, 'comment créer une carte de fidélité pour un client' ou 'comment redémarrer ma caisse après une coupure de courant' et recevoir des instructions précises en quelques secondes.



L'outil doit être déployé sur les appareils utilisés par plusieurs centaines de milliers d'employés d'ici au mois d'août, au sein de quelque 2000 points de vente.



Target, qui précise être le premier distributeur américain à mettre en oeuvre une telle initiative, précise qu'il continue de développer et de tester de nouveaux outils d'IA susceptibles d'accélérer sa croissance.



Suite à ces annonces, l'action progressait de plus de 0,2% jeudi à la Bourse de New York, à comparer avec une hausse de 0,1% pour l'indice S&P 500.





