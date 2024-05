Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Target: repli de 1% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Target dévoile au titre de son premier trimestre comptable un BPA en repli de 1% à 2,03 dollars, mais un taux de marge opérationnelle en amélioration de 0,1 point à 5,3%, reflétant une hausse de 1,4 point du taux de marge brute, à 27,7%.



Son chiffre d'affaires a diminué de 3,1% à 24,5 milliards de dollars, avec un recul des ventes comparables de 3,7%, une chute de 4,8% des ventes en magasins n'ayant été qu'en partie compensée par une augmentation de 1,4% des ventes numériques.



Target pointe néanmoins une amélioration continue des tendances pour ses ventes discrétionnaires, ainsi que le succès de la relance de son programme de fidélité Target Circle en avril, avec plus d'un million de nouveaux membres.



Pour l'ensemble de l'année en cours, le groupe de distribution à bas prix continue de s'attendre à une augmentation de 0 à 2% de ses ventes en données comparables, ainsi qu'à un BPA compris entre 8,60 et 9,60 dollars.





