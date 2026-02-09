Target renforce le personnel de ses magasins et supprime environ 500 autres postes, selon CNBC

Target TGT.N augmente le personnel de ses magasins, mais supprime environ 500 emplois dans les centres de distribution et les bureaux régionaux, a rapporté CNBC lundi, citant une note interne.

La société va réduire le nombre de districts de magasins - les zones géographiques dans lesquelles sont répartis ses quelque 2 000 magasins, qui disposent d'un personnel dédié - et consacrer de l'argent à l'augmentation du nombre d'heures de travail des employés de première ligne des magasins, selon le rapport.

Target a déclaré qu'elle modifiait la façon dont elle gère et supervise les magasins afin d'améliorer l'expérience des clients, un des principaux objectifs du nouveau directeur général Michael Fiddelke, ajoute le rapport.

La société va licencier une centaine de personnes au niveau des districts de magasins et environ 400 dans les sites de sa chaîne d'approvisionnement, selon le courriel interne envoyé aux employés par Adrienne Costanzo, directrice des magasins, et Gretchen McCarthy, directrice de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, d'après le rapport de CNBC.

Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

M. Fiddelke, qui a pris ses fonctions au début du mois, a déclaré en octobre que la société supprimerait environ 1 800 postes au sein de l'entreprise, dans le cadre de son premier grand licenciement depuis une dizaine d'années.